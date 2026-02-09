Wie ein offener Buchclub im Zwickauer Café Clara Menschen zusammenbringt

Im Café Clara treffen sich Zwickauer einmal im Monat zum Buchclub. Die Initiatorin schätzt die offene Atmosphäre, in der jeder willkommen ist.

Ein runder Tisch voller Bücher mitten im Zwickauer Café Clara. Alle haben ein Getränk vor sich, daneben steht ein selbst gebasteltes Schild mit der Aufschrift „Buchtreff Zwickau". Die Atmosphäre erinnert an einen Abend mit guten Freunden im eigenen Wohnzimmer, offen und locker.