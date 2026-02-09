MENÜ
  • Wie ein offener Buchclub im Zwickauer Café Clara Menschen zusammenbringt

Nancy (links) und Lena haben sich durch den Buchclub kennengelernt und sind mittlerweile gute Freundinnen geworden.
Nancy (links) und Lena haben sich durch den Buchclub kennengelernt und sind mittlerweile gute Freundinnen geworden. Bild: Ralph Köhler
Nancy führt ein „Reading Journal“, in dem sie ihre gelesenen Bücher und verschiedene Genres festhält.
Nancy führt ein „Reading Journal“, in dem sie ihre gelesenen Bücher und verschiedene Genres festhält. Bild: Ralph Köhler
Das besprochene Buch heißt „Alle Farben meines Lebens“ von Cecelia Ahern.
Das besprochene Buch heißt „Alle Farben meines Lebens“ von Cecelia Ahern. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Wie ein offener Buchclub im Zwickauer Café Clara Menschen zusammenbringt
Von Luise Malinka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Café Clara treffen sich Zwickauer einmal im Monat zum Buchclub. Die Initiatorin schätzt die offene Atmosphäre, in der jeder willkommen ist.

Ein runder Tisch voller Bücher mitten im Zwickauer Café Clara. Alle haben ein Getränk vor sich, daneben steht ein selbst gebasteltes Schild mit der Aufschrift „Buchtreff Zwickau“. Die Atmosphäre erinnert an einen Abend mit guten Freunden im eigenen Wohnzimmer, offen und locker.
