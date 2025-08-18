„Wie ein Treffen von Freunden, aber Putin ist ein Mörder“: Ukrainerinnen in Zwickau kritisieren Trumps Alaska-Treffen

Am Freitag empfing US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska. Wie nimmt die ukrainische Community in Zwickau das Treffen wahr? Zwei Ukrainerinnen erzählen.

Oryna Riaboshapka und Olesia Petrenko hatten nichts erwartet – und wurden trotzdem enttäuscht. So lässt sich die Reaktion der beiden Frauen auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenfassen. Trump hatte Putin am Freitag in Alaska empfangen, um über den russischen Angriffskrieg...