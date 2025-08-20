Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Wie ein verfallener Schuppen“: Illegaler Teil-Abriss der Minol-Tankstelle in Zwickau landet im Schwarzbuch des Denkmalschutzes

Die frühere Tankstelle an der Kopernikusstraße verfiel zuletzt zusehends.
Die frühere Tankstelle an der Kopernikusstraße verfiel zuletzt zusehends. Bild: Christian Adler/Archiv
Die frühere Tankstelle an der Kopernikusstraße verfiel zuletzt zusehends.
Die frühere Tankstelle an der Kopernikusstraße verfiel zuletzt zusehends. Bild: Christian Adler/Archiv
Zwickau
„Wie ein verfallener Schuppen“: Illegaler Teil-Abriss der Minol-Tankstelle in Zwickau landet im Schwarzbuch des Denkmalschutzes
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die historische Tankstelle an der Kopernikusstraße, welche die Stadt Zwickau teilweise abgerissen hatte, zieht Aufmerksamkeit auf sich. Im nun veröffentlichten Schwarzbuch der Deutschen Stiftung Denkmalschutz kreiden Herausgeber den Umgang mit der Tankstelle an.

Wie die Minol-Tankstelle an der Zwickauer Kopernikusstraße erhalten werden kann, beschäftigt Denkmalschützer in Deutschland. Im laut Stiftung erstmals erschienenen „Schwarzbuch der Denkmalpflege – ein Verzeichnis verlorener Geschichte“ sind „bedrohte und verlorene Denkmale“ gesammelt. Darunter auch die denkmalgeschützte Tankstelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
3 min.
"Schwarzbuch": Stiftung beklagt verlorene Denkmale
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beklagt den achtlosen Abriss historisch bedeutsamer Gebäude.
Ob Erbgericht oder historische Tankstelle: Einzigartige Gebäude in Deutschland sollen eigentlich bewahrt werden. Doch oft läuft es anders, heißt es in einem neuen "Schwarzbuch".
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
23.05.2025
4 min.
Denkmalschutz gegen Stadt: Wohin führt der Streit um Zwickauer Minol-Tankstelle?
Gepflegt wirkte die Tankstelle zuletzt nicht. Ein Abriss hätte aber auch nicht erfolgen dürfen.
Ein Investor als Retter - Zwickaus denkmalgeschützte Tankstelle könnte andernorts ein zweites Leben erhalten. Aber stattdessen sind die Behörden mit der Aufarbeitung des illegalen Teilabrisses beschäftigt.
Frank Dörfelt
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel