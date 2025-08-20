„Wie ein verfallener Schuppen“: Illegaler Teil-Abriss der Minol-Tankstelle in Zwickau landet im Schwarzbuch des Denkmalschutzes

Die historische Tankstelle an der Kopernikusstraße, welche die Stadt Zwickau teilweise abgerissen hatte, zieht Aufmerksamkeit auf sich. Im nun veröffentlichten Schwarzbuch der Deutschen Stiftung Denkmalschutz kreiden Herausgeber den Umgang mit der Tankstelle an.

Wie die Minol-Tankstelle an der Zwickauer Kopernikusstraße erhalten werden kann, beschäftigt Denkmalschützer in Deutschland. Im laut Stiftung erstmals erschienenen „Schwarzbuch der Denkmalpflege – ein Verzeichnis verlorener Geschichte“ sind „bedrohte und verlorene Denkmale“ gesammelt. Darunter auch die denkmalgeschützte Tankstelle... Wie die Minol-Tankstelle an der Zwickauer Kopernikusstraße erhalten werden kann, beschäftigt Denkmalschützer in Deutschland. Im laut Stiftung erstmals erschienenen „Schwarzbuch der Denkmalpflege – ein Verzeichnis verlorener Geschichte“ sind „bedrohte und verlorene Denkmale“ gesammelt. Darunter auch die denkmalgeschützte Tankstelle...