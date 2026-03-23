Wie ein Zwickauer Hobbygärtner bei Instagram für Aufklärung sorgt

Zwickau
Mit dem Smartphone bewaffnet, verteilt Marcel Stach Ratschläge aus seinem Garten in Mosel. Welchen heißen Tipp hat er für die Frühlingszeit?
Längst haben sich die ersten Frühblüher ausgebreitet, als Marcel Stach Mitte März seinen „Gartenrundgang“ in Mosel macht. Statt Schaufel und Gießkanne hat er ein Smartphone und Kamerastativ bei sich. Das Endprodukt dieser Unternehmung landet später auf dem Kanal „Marcels Gartenwelt“, den Stach auf Instagram und Facebook betreibt....
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