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Marcel Stach aus Mosel gibt auf Social Media praktische Tipps zum Gärtnern. Seine Kreativität wird mit Klicks belohnt.
Marcel Stach aus Mosel gibt auf Social Media praktische Tipps zum Gärtnern. Seine Kreativität wird mit Klicks belohnt. Foto: Ralph Köhler
Langsam aber sicher hält auch in Stachs Garten in Mosel der Frühling Einzug.
Langsam aber sicher hält auch in Stachs Garten in Mosel der Frühling Einzug. Foto: Ralph Köhler
Aktuell versucht sich der Garten-Influencer an der Aufzucht von 18 verschiedenen Chili-Sorten.
Aktuell versucht sich der Garten-Influencer an der Aufzucht von 18 verschiedenen Chili-Sorten. Foto: Ralph Köhler
Marcel Stach aus Mosel gibt auf Social Media praktische Tipps zum Gärtnern. Seine Kreativität wird mit Klicks belohnt.
Marcel Stach aus Mosel gibt auf Social Media praktische Tipps zum Gärtnern. Seine Kreativität wird mit Klicks belohnt. Foto: Ralph Köhler
Langsam aber sicher hält auch in Stachs Garten in Mosel der Frühling Einzug.
Langsam aber sicher hält auch in Stachs Garten in Mosel der Frühling Einzug. Foto: Ralph Köhler
Aktuell versucht sich der Garten-Influencer an der Aufzucht von 18 verschiedenen Chili-Sorten.
Aktuell versucht sich der Garten-Influencer an der Aufzucht von 18 verschiedenen Chili-Sorten. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Wie ein Zwickauer Hobbygärtner bei Instagram für Aufklärung sorgt
Von Jim Kerzig
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Mit dem Smartphone bewaffnet, verteilt Marcel Stach Ratschläge aus seinem Garten in Mosel. Welchen heißen Tipp hat er für die Frühlingszeit?

Längst haben sich die ersten Frühblüher ausgebreitet, als Marcel Stach Mitte März seinen „Gartenrundgang“ in Mosel macht. Statt Schaufel und Gießkanne hat er ein Smartphone und Kamerastativ bei sich. Das Endprodukt dieser Unternehmung landet später auf dem Kanal „Marcels Gartenwelt“, den Stach auf Instagram und Facebook betreibt....
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