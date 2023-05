Wie eine Hummel beerdigt wird

Saskia Köhler leitet den Jugendclub "Exil" in Lichtentanne, den "Sylos" in Schönfels und den "Saustall" in Ebersbrunn. Nun erhielt die 26-Jährige noch eine weitere Aufgabe.

Helene hält eine Löwenzahnblüte in der Hand, darauf eine Hummel. Tot. Saskia Köhler erklärt dem kleinen Mädchen, dass man dem Tier nicht mehr helfen könne, es aber anschließend beerdigen werde. Helene lächelt zaghaft und sucht schon mal nach einer geeigneten Stelle. Es sind auch solche Dinge, die im Lichtentanner Jugendclub "Exil" kindgemäß...