Wie Eiskönigin Elsa das Zwickauer Publikum verzaubert hat: Die schönsten Bilder der Show

Die beliebten Figuren aus den beiden Disney-Filmerfolgen „Frozen“ und „Frozen 2“ waren in der Zwickauer Sparkassen-Arena live zu erleben. Nicht nur Elsa erntete begeisterten Applaus.

Einmal der Eiskönigin Elsa aus den beliebten Animations-Filmen ganz nah sein: Deshalb saßen am Dienstagabend in der Zwickauer Sparkassen-Arena viele Mädchen im Elsa-Kostüm im Publikum. Ihr sehnsüchtiges Warten wurde in einer bunten Aufführung voller Musik, Akrobatik, Eiskunstlauf und Lichteffekte belohnt. Zuschauer erlebten nicht nur Elsa,...