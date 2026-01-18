Wie es Rückkehrern in der Region Zwickau geht: „Manchmal wünschen wir uns zurück“

Zwickau
Nach Jahren zurück in die Heimat: Das überlegen sich viele mehr als einmal. Auch fünf Menschen aus Westsachsen. Ein Grund zieht sie alle zurück in die Region. Doch manchmal reicht der nicht aus.
Zurück nach Hause oder nicht? Fünf Menschen aus der Region Zwickau haben sich mit dieser Entscheidung herumgeschlagen. Nicht alle von ihnen sind zurückgekommen. Zwei Männer und drei Frauen mit Wurzeln in Zwickau, Wilkau-Haßlau, Reinsdorf, Crimmitschau und Werdau verraten, ob sie ihre Entscheidung heute bereuen.
