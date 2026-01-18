MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Wie es Rückkehrern in der Region Zwickau geht: „Manchmal wünschen wir uns zurück“

Noch mal das ganze Leben zurück in die Region Zwickau verlagern? Viele haben sich dafür entschieden.
Noch mal das ganze Leben zurück in die Region Zwickau verlagern? Viele haben sich dafür entschieden. Bild: Ralph Köhler
Denise Völker hat im Herbst 2025 ihre Frauenarztpraxis in Zwickau-Marienthal eröffnet.
Denise Völker hat im Herbst 2025 ihre Frauenarztpraxis in Zwickau-Marienthal eröffnet. Bild: Ralf Wendland
Von Wilkau-Haßlau zog Nadine Brandt nach Österreich. Sie liebt die Berge.
Von Wilkau-Haßlau zog Nadine Brandt nach Österreich. Sie liebt die Berge. Bild: Nadine Brandt
Olivia und Markus Gaube kamen vor einigen Jahren zurück nach Zwickau.
Olivia und Markus Gaube kamen vor einigen Jahren zurück nach Zwickau. Bild: Olivia Gaube
Für die erste Folge seines Podcasts über die Eispiraten Crimmitschau sprach Steve Trätner (rechts) mit dem ehemaligen Trainer Mario Richter.
Für die erste Folge seines Podcasts über die Eispiraten Crimmitschau sprach Steve Trätner (rechts) mit dem ehemaligen Trainer Mario Richter. Bild: Steve Trätner
Christiane Krögel-Ladwig bereut es nicht, wieder nach Zwickau gezogen zu sein.
Christiane Krögel-Ladwig bereut es nicht, wieder nach Zwickau gezogen zu sein. Bild: Alles Eitel Studio
Noch mal das ganze Leben zurück in die Region Zwickau verlagern? Viele haben sich dafür entschieden.
Noch mal das ganze Leben zurück in die Region Zwickau verlagern? Viele haben sich dafür entschieden. Bild: Ralph Köhler
Denise Völker hat im Herbst 2025 ihre Frauenarztpraxis in Zwickau-Marienthal eröffnet.
Denise Völker hat im Herbst 2025 ihre Frauenarztpraxis in Zwickau-Marienthal eröffnet. Bild: Ralf Wendland
Von Wilkau-Haßlau zog Nadine Brandt nach Österreich. Sie liebt die Berge.
Von Wilkau-Haßlau zog Nadine Brandt nach Österreich. Sie liebt die Berge. Bild: Nadine Brandt
Olivia und Markus Gaube kamen vor einigen Jahren zurück nach Zwickau.
Olivia und Markus Gaube kamen vor einigen Jahren zurück nach Zwickau. Bild: Olivia Gaube
Für die erste Folge seines Podcasts über die Eispiraten Crimmitschau sprach Steve Trätner (rechts) mit dem ehemaligen Trainer Mario Richter.
Für die erste Folge seines Podcasts über die Eispiraten Crimmitschau sprach Steve Trätner (rechts) mit dem ehemaligen Trainer Mario Richter. Bild: Steve Trätner
Christiane Krögel-Ladwig bereut es nicht, wieder nach Zwickau gezogen zu sein.
Christiane Krögel-Ladwig bereut es nicht, wieder nach Zwickau gezogen zu sein. Bild: Alles Eitel Studio
Zwickau
Wie es Rückkehrern in der Region Zwickau geht: „Manchmal wünschen wir uns zurück“
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Jahren zurück in die Heimat: Das überlegen sich viele mehr als einmal. Auch fünf Menschen aus Westsachsen. Ein Grund zieht sie alle zurück in die Region. Doch manchmal reicht der nicht aus.

Zurück nach Hause oder nicht? Fünf Menschen aus der Region Zwickau haben sich mit dieser Entscheidung herumgeschlagen. Nicht alle von ihnen sind zurückgekommen. Zwei Männer und drei Frauen mit Wurzeln in Zwickau, Wilkau-Haßlau, Reinsdorf, Crimmitschau und Werdau verraten, ob sie ihre Entscheidung heute bereuen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
30.12.2025
4 min.
Schocken-Kaufhaus und Bismarckturm: Das waren die besten Nachrichten des Jahres in Westsachsen
Sanierter Bismarckturm, Wiedereröffnung des Schocken-Kaufhauses und Besucherrekord beim Grand Prix auf dem Sachsenring.
In Zwickau wird ein für die Innenstadtbelebung wesentliches Bauprojekt beendet und in Glauchau ein bedeutsames Denkmal saniert. Doch die größte Anziehungskraft im Landkreis hat erneut eine Rennstrecke.
Uta Pasler
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
12.01.2026
4 min.
Trügerische Sicherheit auf Westsachsens Gewässern: Auf Dauerfrost folgt Tauwetter
Moritz Belafi (l.) und seine Freunde präparieren das Spielfeld für Eishockey auf der Vorsperre der Koberbach-Taleperre. Dazu messen sie die Eisstärke.
Die Eiseskälte hat Teiche und Talsperren in Westsachsen in Eisflächen verwandelt. Die haben am Wochenende vielerorts zum Eislaufen gelockt. Doch das Betreten der zugefrorenen Gewässer birgt Gefahren.
Holger Weiß
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel