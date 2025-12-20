Wie ich mit Herzinfarkt in die Orthopädie-Notaufnahme geschickt wurde – und was das Zwickauer HBK ein Jahr später dazu sagt

Zwickau
Was ein „Freie Presse“-Redakteur im Dezember 2024 erlebte, als er sich mit ihm unerklärlichen Rückenschmerzen an der vermeintlich falschen Adresse des Zwickauer Krankenhauses vorstellte.
Im Rückblick habe ich Glück gehabt. Es hätte auch anders ausgehen können. Es begann mit heftigen Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern, die sich durch keine Körperhaltung lindern ließen. Derlei hatte ich in den Tagen und Wochen zuvor mehrmals gehabt. Die Schmerzen verschwanden stets rasch. Am Vormittag des 5. Dezember 2024 blieben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.