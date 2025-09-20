Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Wieder Beschwerden wegen Rastplatz an der Mulde in Zwickau: Unbekannte beschmieren Pavillon

Unbekannte haben die Meeresmotive am Pavillon mit Sprüchen verunstaltet.
Unbekannte haben die Meeresmotive am Pavillon mit Sprüchen verunstaltet. Bild: Ralf Wendland
Unbekannte haben die Meeresmotive am Pavillon mit Sprüchen verunstaltet.
Unbekannte haben die Meeresmotive am Pavillon mit Sprüchen verunstaltet. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Wieder Beschwerden wegen Rastplatz an der Mulde in Zwickau: Unbekannte beschmieren Pavillon
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anwohner haben zwar erreicht, dass nicht mehr gegrillt werden darf – zufrieden sind sie aber nicht. Denn mit Lärm und Müll haben sie noch immer zu kämpfen.

Bunte Fische im tiefblauen Wasser – die Bemalung des Pavillons am Muldeufer, angebracht von Jugendlichen, war ein echter Hingucker. Das sahen offenbar nicht alle Betrachter so. Der Pavillon hinter dem Park „Neue Welt“ ist verunstaltet worden. „Jetzt ist alles beschmiert“, klagt Anwohner Jürgen Gaugenrieder. In weißer und schwarzer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.09.2025
3 min.
Baustellen-Ärger in Zwickau: Weniger Parkplätze für Menschen mit Behinderung
Einen Behindertenparkplatz zu finden ist in der Zwickauer City zurzeit eine Herausforderung.
Weil aufgrund von Baustellen Behindertenparkplätze weggefallen oder verlegt worden sind, finden Betroffene in Zwickau derzeit oft nur mit viel Mühe einen Stellplatz. Auf welche Abhilfe die Stadt verweist.
Elsa Middeke
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21:22 Uhr
1 min.
Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an
Frankreich erkennt Palästina als Staat an. (Archivbild)
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an....
11.09.2025
4 min.
Teich in Zwickau-Neuplanitz wird für Ratten zum Schlaraffenland: „Die Leute übertreiben es mit dem Füttern“
Überfütterung der Wasservögel und illegale Müllentsorgung im Wohngebietspark sorgen in Neuplanitz für Ärger. Findet der Vorschlag eines Planitzers im Rathaus Gehör?
Holger Weiß
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel