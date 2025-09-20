Wieder Beschwerden wegen Rastplatz an der Mulde in Zwickau: Unbekannte beschmieren Pavillon

Anwohner haben zwar erreicht, dass nicht mehr gegrillt werden darf – zufrieden sind sie aber nicht. Denn mit Lärm und Müll haben sie noch immer zu kämpfen.

Bunte Fische im tiefblauen Wasser – die Bemalung des Pavillons am Muldeufer, angebracht von Jugendlichen, war ein echter Hingucker. Das sahen offenbar nicht alle Betrachter so. Der Pavillon hinter dem Park „Neue Welt“ ist verunstaltet worden. „Jetzt ist alles beschmiert“, klagt Anwohner Jürgen Gaugenrieder. In weißer und schwarzer... Bunte Fische im tiefblauen Wasser – die Bemalung des Pavillons am Muldeufer, angebracht von Jugendlichen, war ein echter Hingucker. Das sahen offenbar nicht alle Betrachter so. Der Pavillon hinter dem Park „Neue Welt“ ist verunstaltet worden. „Jetzt ist alles beschmiert“, klagt Anwohner Jürgen Gaugenrieder. In weißer und schwarzer...