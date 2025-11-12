Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Steinpleiser Straße sah vor der Sanierung noch so aus.
Die Steinpleiser Straße sah vor der Sanierung noch so aus. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Wieder freie Fahrt auf Steinpleiser Straße im Zwickauer Westen
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Höhe HBK ist auf der viel befahrenen Straße die Decke saniert worden. Am Freitag soll der Verkehr wieder ungehindert rollen.

Zwickau.

Freie Fahrt auf der frisch sanierten Steinpleiser Straße im Zwickauer Westen: Laut Tiefbauamt soll die Straße am Freitag wieder freigegeben werden. Zwischen Virchowplatz und Hausnummer 61 (kurz vor dem Kreisverkehr) wurde im Auftrag der Stadt die Decke auf etwa 500 Metern saniert. Dafür wurde die komplette Asphaltdeckschicht sowie teils die Asphalttragschicht erneuert und neue Markierungen aufgebracht. Zudem wurde die stadtauswärtige Bushaltestelle „Virchowplatz“ verlegt, die nun eine barrierefreie Wartefläche mit Bus-Sonderborden und Blindenleitsystem hat. Die Wartehalle am bisherigen Standort wurde abgebaut. Der Aufbau am neuen Standort steht noch an, heißt es. (kru)

