Wieder Kupferdiebe unterwegs: Dieses Mal trifft es Supermarktbaustelle in Zwickau

Binnen weniger Tage ereigneten sich gleich drei Kupferdiebstähle in der Zwickauer Region. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Erneut haben Kupferdiebe zugeschlagen. Nachdem Ende September Firmen in Lichtentanne und St. Egidien Opfer von Einbrechern wurden, bedienten sich die unbekannten Täter nun auf einer Baustelle in Zwickau. Laut Polizeisprecher Sebastian Schmidt verschafften sie sich im Verlaufe des langen Wochenendes widerrechtlich Zutritt zum Baustellengelände...