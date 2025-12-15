Wieder mehr Westsachsen in der Schuldenfalle

Nach Jahren der Entspannung steigen die Überschuldungszahlen im Landkreis Zwickau wieder. Junge und ältere Menschen sind besonders betroffen.

Die Zahl der Menschen im Landkreis Zwickau, die ihre Ausgaben nicht mehr selbst decken können, ist in diesem Jahr erstmals wieder gestiegen. Laut dem jährlich von Creditreform erstellten Schuldneratlas sind 8,16 Prozent der Landkreisbewohner überschuldet – im Vorjahr lag die Quote noch bei 8,09 Prozent. Nach sechs Jahren sinkender Zahlen...