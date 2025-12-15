MENÜ
Das Geld sitzt bei Landkreisbewohnern nicht mehr so locker.
Das Geld sitzt bei Landkreisbewohnern nicht mehr so locker. Bild: Monika Skolimowska/dpa/Archiv
Zwickau
Wieder mehr Westsachsen in der Schuldenfalle
Von Frank Dörfelt
Nach Jahren der Entspannung steigen die Überschuldungszahlen im Landkreis Zwickau wieder. Junge und ältere Menschen sind besonders betroffen.

Die Zahl der Menschen im Landkreis Zwickau, die ihre Ausgaben nicht mehr selbst decken können, ist in diesem Jahr erstmals wieder gestiegen. Laut dem jährlich von Creditreform erstellten Schuldneratlas sind 8,16 Prozent der Landkreisbewohner überschuldet – im Vorjahr lag die Quote noch bei 8,09 Prozent. Nach sechs Jahren sinkender Zahlen...
