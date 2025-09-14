Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wieder sind im Stadtteil Marienthal Mülltonnen in Flammen aufgegangen.
Wieder sind im Stadtteil Marienthal Mülltonnen in Flammen aufgegangen.
Zwickau
Wieder Mülltonnen-Brand in Zwickau: Feuerwehr verhindert Schlimmeres
Redakteur
Von Jochen Walther
Nach einem nächtlichen Brand in Marienthal sucht die Polizei Zeugen. Zwei Mülltonnen standen in Flammen, der Schaden liegt bei 1100 Euro.

Zwickau.

Erneut hat der Brand von Mülltonnen im Zwickauer Stadtteil Marienthal die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, waren in der Nacht zu Sonntag zwei Mülltonnen an der Bertolt-Brecht-Straße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch das Feuer wurde eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Die Zwickauer Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen und somit eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf 1100 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Revier unter der Nummer 0375 428102 entgegen. Erst Anfang Mai hatte die Polizei zwei Jugendliche nach einem Mülltonnen-Brand in Marienthal auf frischer Tat ertappt. (jwa)

