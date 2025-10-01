„Wild-West-Manieren“: Beim Glasfaser-Ausbau in Wilkau-Haßlau geht es drunter und drüber

Zwickau
Nicht angemeldete Grabungen, Straßensperrungen ohne Grund und Glasfaseranschlüsse, die niemand wollte: In Wilkau-Haßlau ist beim Breitband-Ausbau das Chaos ausgebrochen. Jetzt schreitet die Stadtverwaltung ein.
Erst versprachen verschiedene Anbieter den Internetnutzern in Wilkau-Haßlau den Ausbau des Glasfasernetzes, dann passierte lange nichts und jetzt ist offenbar das blanke Chaos ausgebrochen.
