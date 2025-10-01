Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Wild-West-Manieren“: Beim Glasfaser-Ausbau in Wilkau-Haßlau geht es drunter und drüber

Matthias Metzing hat jetzt einen Glasfaseranschluss auf seinem Grundstück, den er gar nicht wollte.
Bild: Ralf Wendland
Matthias Metzing hat jetzt einen Glasfaseranschluss auf seinem Grundstück, den er gar nicht wollte.
Matthias Metzing hat jetzt einen Glasfaseranschluss auf seinem Grundstück, den er gar nicht wollte. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Wild-West-Manieren“: Beim Glasfaser-Ausbau in Wilkau-Haßlau geht es drunter und drüber
Von Frank Dörfelt
Nicht angemeldete Grabungen, Straßensperrungen ohne Grund und Glasfaseranschlüsse, die niemand wollte: In Wilkau-Haßlau ist beim Breitband-Ausbau das Chaos ausgebrochen. Jetzt schreitet die Stadtverwaltung ein.

Erst versprachen verschiedene Anbieter den Internetnutzern in Wilkau-Haßlau den Ausbau des Glasfasernetzes, dann passierte lange nichts und jetzt ist offenbar das blanke Chaos ausgebrochen.
