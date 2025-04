Wilde Gerüchte um Polizeieinsatz in Reichenbacher Straße in Zwickau: Das war der Grund

Ein Mann soll sein Gegenüber am Samstagabend mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei konnte jedoch weder den Täter noch die Waffe finden.

Aufregung in der Reichenbacher Straße in Zwickau am Samstagabend: Die Bundesstraße war zwischen Gutwasserstraße und der Straße Am Bahnhof stundenlang gesperrt. Augenzeugen berichteten von zahlreichen Polizeifahrzeugen mit Blaulicht und bewaffneten Beamten, ohne dass zunächst ein Grund für den Einsatz erkennbar war. Im Internet kursierten...