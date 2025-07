Wilder Ritt durch Zwickau: Polizei stoppt E-Scooter-Raser mit 60 km/h

Ein waghalsiger E-Scooter-Fahrer hat in Zwickau für Aufregung und Ermittlungen gesorgt. Dabei wurde auch ein Polizist verletzt.

Für Aufsehen und eine handfeste Auseinandersetzung hat ein E-Scooter-Fahrer am frühen Samstagnachmittag in Zwickau gesorgt. Der 23-Jährige fiel laut Polizeidirektion einem Zeugen auf, als er gegen 12.30 Uhr auf der Reichenbacher Straße stadtauswärts unterwegs war - mit rund 60 Kilometern pro Stunde, was dem Dreifachen der in Deutschland...