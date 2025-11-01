Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die AfD-Fraktion will die Gewerbesteuern in Wilkau-Haßlau senken.
Die AfD-Fraktion will die Gewerbesteuern in Wilkau-Haßlau senken. Bild: Lino Mirgeler/dpa/Archiv
Zwickau
Wilkau-Haßlau: AfD will Gewerbesteuern senken
Von Frank Dörfelt
Da in den vergangen beiden Jahren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich gestiegen seien, sei eine Entlastung der Firmen vertretbar.

Die AfD-Fraktion im Stadtrat von Wilkau-Haßlau setzt sich für eine niedrigere Gewerbesteuer ein. Sie plant, in der Sitzung am 6. November einen entsprechenden Antrag einzubringen. Die Verwaltung empfiehlt, den Hebesatz bei 420 Prozent zu belassen. Die AfD hingegen will ihn in zwei Schritten senken: 2024 auf 415 Prozent und ein Jahr später auf...
22.10.2025
1 min.
Mann mit Softair-Waffe sorgt für Großeinsatz der Polizei in Wilkau-Haßlau
Am Dienstagabend kam es in Wilkau-Haßlau zu einem Polizeieinsatz.
Etwa 20 Beamte kamen am Dienstagabend in Wilkau-Haßlau zum Einsatz. Ein Mann mit Softair-Waffe versetzte die Polizei in Alarmbereitschaft.
Sabrina Seifert
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
18:17 Uhr
3 min.
Tödlicher Sturz auf Kreuzfahrt: Familie klagt gegen Reederei
Die 66-Jährige war auf der "Allure of the Seas" der Reederei Royal Caribbean von ihrem Balkon gestürzt. (Archivbild)
Auf einer Taylor-Swift-Kreuzfahrt stürzt eine Frau über Bord, ihr Körper wird nicht gefunden. Die Familie erhebt Vorwürfe: Eine rücksichtslose Überbedienung von Alkohol und fehlende Rettungsmaßnahmen.
31.10.2025
2 min.
Wilkau-Haßlau: Anwohner kritisieren Bebauungsplan – Regenwasser als Risiko
Auf diesem Feld sollen Eigenheime entstehen. Anwohner haben Bedenken.
Bebauungsplan ohne Dialog? Anwohner der Händelstraße fühlen sich übergangen. Ihre Warnungen vor Überschwemmungen bleiben ungehört. Rathaus sieht keine Probleme.
Frank Dörfelt
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
