Wilkau-Haßlau: AfD will Gewerbesteuern senken

Da in den vergangen beiden Jahren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich gestiegen seien, sei eine Entlastung der Firmen vertretbar.

Die AfD-Fraktion im Stadtrat von Wilkau-Haßlau setzt sich für eine niedrigere Gewerbesteuer ein. Sie plant, in der Sitzung am 6. November einen entsprechenden Antrag einzubringen. Die Verwaltung empfiehlt, den Hebesatz bei 420 Prozent zu belassen. Die AfD hingegen will ihn in zwei Schritten senken: 2024 auf 415 Prozent und ein Jahr später auf...