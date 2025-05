Wilkau-Haßlau: Ford brennt vollständig aus

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Wilkau-Haßlau.

In der Nacht zu Freitag – gegen 0.20 Uhr – ist in Wilkau-Haßlau ein Auto vollständig ausgebrannt. Jetzt wird wegen Brandstiftung ermittelt. Das sagte Christina Friedrich von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau. Am Albert-Schweitzer-Ring war der Ford in Brand geraten. Feuerwehrleute konnten das brennende Fahrzeug, an dem Totalschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro entstand, löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatten unbekannte Täter den Ford angezündet, sagte Friedrich. Nun werden Zeugen gesucht, die kurz vor oder nach dem Brandausbruch Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Fall zu tun haben könnten. Hinweise dazu nimmt die Kriminalpolizei in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 4284480 entgegen. (jarn)