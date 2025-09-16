Wilkau-Haßlau: Frau nach Unfall verletzt

Nach der Kollision von zwei Autos muss der Rettungsdienst ausrücken. Die Polizei ermittelt.

Wilkau-Haßlau.

Nach einer Kollision in Wilkau-Haßlau musste der Rettungsdienst ausrücken. Laut Polizei war am 15. September eine 58-Jährige mit ihrem Audi auf der Schneeberger Straße in Richtung Zwickau unterwegs. Währenddessen wollte ein 82-Jähriger mit seinem VW von der Kirchstraße auf die Schneeberger Straße abbiegen. Offenbar beachtete er allerdings die Vorfahrt der Audi-Fahrerin nicht und stieß mit dem Auto der Frau zusammen. Der Audi wurde gegen einen Stromkasten geschleudert und kam dann an einem Baum zum Stehen. Die 58-Jährige wurde bei der Kollision verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 37.000 Euro. (reu)