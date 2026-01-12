Wilkau-Haßlau: Frost zerstört Asphaltdecken nach Glasfaserausbau

Der Glasfaserausbau steht erneut in der Kritik. Diesmal sind Frostschäden das Problem. Bröckelnde Asphaltdecken an gerade geschlossenen Straßen sorgen für Ärger. Die Stadt verlangt Nachbesserungen.

Der Glasfaserausbau in Wilkau-Haßlau steht erneut in der Kritik – diesmal nicht wegen schleppenden Ausbaus, sondern wegen Frostschäden an den Asphaltdecken bereits fertiger Straßen. Stadtrat Matthias Metzing (BSW) entdeckte die Schäden an mehreren Straßen unter anderem in der Lessingstraße und der Teichstraße. „Der Frost hat die...