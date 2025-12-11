MENÜ
  • Wilkau-Haßlau hofft auf Fördermittel: Bund soll marodes Sandbergstadion retten

Das Stadion „Am Sandberg" in Wilkau-Haßlau ist dringend sanierungsbedürftig. Jetzt sollen Fördermittel des Bundes die Anlage vor dem Verfall retten.
Das Stadion „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau ist dringend sanierungsbedürftig. Jetzt sollen Fördermittel des Bundes die Anlage vor dem Verfall retten. Bild: Ralph Köhler
Die Hoffnungen, dass ein privater Investor das Stadion saniert, haben sich zerschlagen. Noch immer hängt das Schild mit dem früheren Namen über dem Eingang.
Die Hoffnungen, dass ein privater Investor das Stadion saniert, haben sich zerschlagen. Noch immer hängt das Schild mit dem früheren Namen über dem Eingang. Bild: Ralph Köhler
Nicht nur die Zugänge zum Stadion sind marode. Bisher aber fehlten für die Sanierung die Fördermittel.
Nicht nur die Zugänge zum Stadion sind marode. Bisher aber fehlten für die Sanierung die Fördermittel. Bild: Ralph Köhler
Das Stadion „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau ist dringend sanierungsbedürftig. Jetzt sollen Fördermittel des Bundes die Anlage vor dem Verfall retten.
Das Stadion „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau ist dringend sanierungsbedürftig. Jetzt sollen Fördermittel des Bundes die Anlage vor dem Verfall retten. Bild: Ralph Köhler
Die Hoffnungen, dass ein privater Investor das Stadion saniert, haben sich zerschlagen. Noch immer hängt das Schild mit dem früheren Namen über dem Eingang.
Die Hoffnungen, dass ein privater Investor das Stadion saniert, haben sich zerschlagen. Noch immer hängt das Schild mit dem früheren Namen über dem Eingang. Bild: Ralph Köhler
Nicht nur die Zugänge zum Stadion sind marode. Bisher aber fehlten für die Sanierung die Fördermittel.
Nicht nur die Zugänge zum Stadion sind marode. Bisher aber fehlten für die Sanierung die Fördermittel. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Wilkau-Haßlau hofft auf Fördermittel: Bund soll marodes Sandbergstadion retten
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bürgermeister Feustel gibt die Hoffnung nicht auf. Nach Jahren der vergeblichen Anträge auf Fördermittel rückt eine neue Möglichkeit ins Blickfeld. Zuvor war eine private Investition gescheitert.

Im Januar 2024 herrschte Aufbruchsstimmung. Die seit Jahren verschobene Sanierung des Stadions „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau, früher „Stadion der Jugend“ genannt, schien greifbar. Ein privater Investor, spezialisiert auf Sportstätten, sollte die marode Anlage sanieren und anschließend an die Stadt vermieten. Der Vertrag war, so hieß...
