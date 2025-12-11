Wilkau-Haßlau hofft auf Fördermittel: Bund soll marodes Sandbergstadion retten

Bürgermeister Feustel gibt die Hoffnung nicht auf. Nach Jahren der vergeblichen Anträge auf Fördermittel rückt eine neue Möglichkeit ins Blickfeld. Zuvor war eine private Investition gescheitert.

Im Januar 2024 herrschte Aufbruchsstimmung. Die seit Jahren verschobene Sanierung des Stadions „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau, früher „Stadion der Jugend“ genannt, schien greifbar. Ein privater Investor, spezialisiert auf Sportstätten, sollte die marode Anlage sanieren und anschließend an die Stadt vermieten. Der Vertrag war, so hieß... Im Januar 2024 herrschte Aufbruchsstimmung. Die seit Jahren verschobene Sanierung des Stadions „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau, früher „Stadion der Jugend“ genannt, schien greifbar. Ein privater Investor, spezialisiert auf Sportstätten, sollte die marode Anlage sanieren und anschließend an die Stadt vermieten. Der Vertrag war, so hieß...