Wilkau-Haßlau: Im August wird ein neuer Bürgermeister gewählt

Ende September endet die Amtszeit von Stefan Feustel. Bisher tritt nur der Amtsinhaber zur Wahl an.

Die Einwohner von Wilkau-Haßlau wählen am 23. August ihren neuen Bürgermeister. Der Stadtrat billigte den Termin am Donnerstag in seiner Sitzung. Erreicht kein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen, folgt am 13. September eine Stichwahl. Die Amtszeit von Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) endet nach sieben Jahren am 30. September. Die Wahl...