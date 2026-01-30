MENÜ
Für das Rathaus von Wilkau-Haßlau wird am 23. August ein neuer Hausherr gewählt.
Für das Rathaus von Wilkau-Haßlau wird am 23. August ein neuer Hausherr gewählt.
Zwickau
Wilkau-Haßlau: Im August wird ein neuer Bürgermeister gewählt
Von Frank Dörfelt
Ende September endet die Amtszeit von Stefan Feustel. Bisher tritt nur der Amtsinhaber zur Wahl an.

Die Einwohner von Wilkau-Haßlau wählen am 23. August ihren neuen Bürgermeister. Der Stadtrat billigte den Termin am Donnerstag in seiner Sitzung. Erreicht kein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen, folgt am 13. September eine Stichwahl. Die Amtszeit von Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) endet nach sieben Jahren am 30. September. Die Wahl...
