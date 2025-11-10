Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Zufahrt zum Netto-Markt soll keinen Überweg für Fußgänger erhalten.
Die Zufahrt zum Netto-Markt soll keinen Überweg für Fußgänger erhalten. Bild: Ralf Wendland
Die Zufahrt zum Netto-Markt soll keinen Überweg für Fußgänger erhalten.
Die Zufahrt zum Netto-Markt soll keinen Überweg für Fußgänger erhalten. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Wilkau-Haßlau: Kein neuer Fußgängerweg zum Einkaufsmarkt
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kunden des Netto-Marktes hatten auf Gefahren hingewiesen. Die Kosten für einen Überweg waren der Stadt zu hoch und die erwartete Akzeptanz zu gering.

Die Stadt Wilkau-Haßlau wird keinen barrierefreien Zugang vom Netto-Markt zur Cainsdorfer Straße bauen. Das teilte Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) im Technischen Ausschuss mit. Stadtrat Matthias Metzing (BSW) hatte das Thema angesprochen, nachdem Kunden, die den Markt zu Fuß erreichen, auf eine Gefahrenstelle hingewiesen hatten. Der Bau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
01.10.2025
4 min.
„Wild-West-Manieren“: Beim Glasfaser-Ausbau in Wilkau-Haßlau geht es drunter und drüber
Matthias Metzing hat jetzt einen Glasfaseranschluss auf seinem Grundstück, den er gar nicht wollte.
Nicht angemeldete Grabungen, Straßensperrungen ohne Grund und Glasfaseranschlüsse, die niemand wollte: In Wilkau-Haßlau ist beim Breitband-Ausbau das Chaos ausgebrochen. Jetzt schreitet die Stadtverwaltung ein.
Frank Dörfelt
31.10.2025
2 min.
Wilkau-Haßlau: Anwohner kritisieren Bebauungsplan – Regenwasser als Risiko
Auf diesem Feld sollen Eigenheime entstehen. Anwohner haben Bedenken.
Bebauungsplan ohne Dialog? Anwohner der Händelstraße fühlen sich übergangen. Ihre Warnungen vor Überschwemmungen bleiben ungehört. Rathaus sieht keine Probleme.
Frank Dörfelt
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
Mehr Artikel