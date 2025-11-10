Wilkau-Haßlau: Kein neuer Fußgängerweg zum Einkaufsmarkt

Kunden des Netto-Marktes hatten auf Gefahren hingewiesen. Die Kosten für einen Überweg waren der Stadt zu hoch und die erwartete Akzeptanz zu gering.

Die Stadt Wilkau-Haßlau wird keinen barrierefreien Zugang vom Netto-Markt zur Cainsdorfer Straße bauen. Das teilte Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) im Technischen Ausschuss mit. Stadtrat Matthias Metzing (BSW) hatte das Thema angesprochen, nachdem Kunden, die den Markt zu Fuß erreichen, auf eine Gefahrenstelle hingewiesen hatten. Der Bau...