Wilkau-Haßlau muss sparen, weiß aber nicht mehr wo

Um neue dringende Maßnahmen beginnen zu können braucht die Stadt einen genehmigten Haushalt. Doch aus Dresden fehlen wesentliche Zahlen.

Die Stadt Wilkau-Haßlau muss sparen – in allen Bereichen. Mit diesem Hinweis bereitete Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) die Stadträte im Verwaltungsausschuss auf den Haushalt des laufenden Jahres vor. Am 22. Mai will er den Haushaltsplan in erster Lesung dem Stadtrat vorlegen. „Wir müssen einen genehmigungsfähigen Haushalt...