Wilkau-Haßlau ringt mit Haushalt: Genehmigung trotz großer Probleme – Heftige Kritik am Freistaat

Ein Haushalt, der die Stadt atmen lässt, aber zu welchem Preis? Welche Einschnitte drohen den Bürgern in Zukunft?

Die Stadt Wilkau-Haßlau hat einen Haushalt. Doch die vermeintlich gute Nachricht aus der letzten Ratssitzung trügt. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, aber, wie Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) erklärte, genehmigungsfähig. Das habe ihm die Kommunalaufsicht bestätigt. „Der Haushalt hält uns am Leben“, sagte Feustel. Die Räte...