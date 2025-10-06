Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Wilkau-Haßlau ringt mit Haushalt: Genehmigung trotz großer Probleme – Heftige Kritik am Freistaat

Die Stadt Wilkau-Haßlau hat einen Haushalt. Viel anfangen kann sie damit nicht.
Die Stadt Wilkau-Haßlau hat einen Haushalt. Viel anfangen kann sie damit nicht.
Zwickau
Wilkau-Haßlau ringt mit Haushalt: Genehmigung trotz großer Probleme – Heftige Kritik am Freistaat
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Haushalt, der die Stadt atmen lässt, aber zu welchem Preis? Welche Einschnitte drohen den Bürgern in Zukunft?

Die Stadt Wilkau-Haßlau hat einen Haushalt. Doch die vermeintlich gute Nachricht aus der letzten Ratssitzung trügt. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, aber, wie Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) erklärte, genehmigungsfähig. Das habe ihm die Kommunalaufsicht bestätigt. „Der Haushalt hält uns am Leben“, sagte Feustel. Die Räte...
