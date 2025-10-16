Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Auffinden eines gestohlenen E-Bikes.
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Auffinden eines gestohlenen E-Bikes. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Zwickau
Wilkau-Haßlau: Unbekannte stehlen E-Bike
Von Jens Arnold
Das Zweirad war nicht gesichert für kurze Zeit abgestellt worden.

Dass eine 23-Jährige ihr E-Bike (Wert: circa 1800 Euro) ungesichert abgestellt hat, ist ihr zum Verhängnis geworden – das Zweirad wurde gestohlen. Darüber informiert die Polizei. Die Frau hatte das rote E-Bike Hardray E 4.0 der Marke Raymon am Mittwoch um etwa 20.25 Uhr nur kurzzeitig vor der Sparkassenfiliale in Wilkau-Haßlau an der...
