Wilkau-Haßlau: Unbekannte stehlen E-Bike

Zwickau
Das Zweirad war nicht gesichert für kurze Zeit abgestellt worden.
Dass eine 23-Jährige ihr E-Bike (Wert: circa 1800 Euro) ungesichert abgestellt hat, ist ihr zum Verhängnis geworden – das Zweirad wurde gestohlen. Darüber informiert die Polizei. Die Frau hatte das rote E-Bike Hardray E 4.0 der Marke Raymon am Mittwoch um etwa 20.25 Uhr nur kurzzeitig vor der Sparkassenfiliale in Wilkau-Haßlau an der...
