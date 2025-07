Wilkau-Haßlau: Verhandlungen über neuen Rewe-Standort vor dem Abschluss

Rewe muss seinen Markt an der Zwickauer Straße räumen, will aber in der Stadt bleiben. Jetzt wurde ein geeigneter Standort gefunden.

Die Chancen, dass Wilkau-Haßlauer auch weiterhin bei Rewe einkaufen können, stehen gut. „Die Verhandlungen laufen noch", erklärte Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) im Stadtrat. Als neuer Standort für den Lebensmittelhändler kommt das ehemalige Hubbele-Gelände an der Bundesstraße 93 im Ortsteil Silberstraße infrage. Feustel rechnet...