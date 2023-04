Wilkau-Haßlauer wollen legendäres Basteifest wiederbeleben

Das es in Wilkau-Haßlau irgendwann in früheren Zeiten Wölfe gegeben haben muss, ergibt sich aus dem Stadtnamen. "Wilkau" oder früher Wilkov bedeutet auf altsorbisch "Wolfshain". Es gab auch einen prominenten Bären. Jedenfalls bis 1988. Einmal im Jahr kam er für zwei Tage besuchsweise in die Stadt und echt war das Zotteltier auch nicht. Meister...