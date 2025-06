Will denn keiner mehr helfen? Zwickauer Vereine möchten Mitstreiter gewinnen - bleiben aber unter sich

Vereine suchen Helfer, Zwickauer eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Beides zusammenzubringen versucht ein neues Projekt. Zum Auftakt fehlt es nur an einem: freiwilligen Mitstreitern.

Rund 200 Vereine hat Christiane Krögel-Ladwig im ersten Anlauf für Zwickau recherchiert. „Vermutlich gibt‘s doppelt so viele“, schätzt die Koordinatorin für Ehrenamt und Quartierskultur, sieht für ihren Job also Bedarf: Sie will Vereine vernetzen und ehrenamtliche Strukturen stärken. Besonders in Stadtteilen, wo das noch nicht so...