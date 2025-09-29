Windpark Reinsdorf als Geldanlage: Wie das Beteiligungsmodell bei Anwohnern ankommt

Zwickau
In das Windparkprojekt an der A 72 können erstmals Bürger investieren. Und das nutzen zahlreiche Menschen auch, sagt der Betreiber Sachsen-Energie. Allerdings wird der Park nicht wie geplant fertig.
Geld in ein Erneuerbare-Energien-Projekt investieren und zehn Jahre lang Zinsen kassieren? Das geht beim Windpark Reinsdorf, der zwischen Reinsdorf und Mülsen gerade entsteht. Für den Versorger Sachsen-Energie ist das sogenannte Crowding-Modell ein Novum. Seit September können sich Anwohner, die im Umfeld der Windräder wohnen, auf einer...
