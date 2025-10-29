Windpark Reinsdorf: Betreiber findet nicht genügend Anleger für Beteiligungsmodell

In das Windparkprojekt an der A 72 können erstmals Bürger investieren. Doch bislang hat Sachsen-Energie die angepeilte Summe nicht einsammeln können. Nun ändert der Versorger das Procedere.

Es ist ein Novum in der Region, doch so recht scheint das Beteiligungsmodell am neuen Windpark Reinsdorf von Sachsen-Energie nicht anzukommen bei den Menschen, die rund um die entstehenden Windräder leben. Seit zwei Monaten versucht das kommunale Dresdner Unternehmen über eine eigens dafür eingerichtete Online-Plattform dafür Geld einzusammeln...