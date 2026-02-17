Windpark Reinsdorf: Spätestens im April sollen sich die neuen Windräder drehen

Nach einer Verzögerung werden nun die Rotorblätter montiert. Das klappt nicht bei jedem Wetter. Man liege aber gut in der Zeit, heißt es bei Sachsen-Energie. Bei den vier Anlagen soll es nicht bleiben.

Nach wochenlangem Stillstand gehen die Arbeiten am Windpark Reinsdorf jetzt wieder voran. Seit einigen Tagen läuft die Installation der Technik, die Rotorblätter werden montiert. Zwei der insgesamt vier Windräder sind nach Auskunft des Bauherrn Sachsen-Energie bereits fertig, diese Woche würden die Turmelemente der dritten Anlage angebracht.