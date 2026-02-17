MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Windpark Reinsdorf: Spätestens im April sollen sich die neuen Windräder drehen

Die Großkomponenten für den Windpark Reinsdorf liegen bereit. Das Bild entstand am Freitag.
Die Großkomponenten für den Windpark Reinsdorf liegen bereit. Das Bild entstand am Freitag. Bild: Ralph Köhler
Die Großkomponenten für den Windpark Reinsdorf liegen bereit. Das Bild entstand am Freitag.
Die Großkomponenten für den Windpark Reinsdorf liegen bereit. Das Bild entstand am Freitag. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Windpark Reinsdorf: Spätestens im April sollen sich die neuen Windräder drehen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Verzögerung werden nun die Rotorblätter montiert. Das klappt nicht bei jedem Wetter. Man liege aber gut in der Zeit, heißt es bei Sachsen-Energie. Bei den vier Anlagen soll es nicht bleiben.

Nach wochenlangem Stillstand gehen die Arbeiten am Windpark Reinsdorf jetzt wieder voran. Seit einigen Tagen läuft die Installation der Technik, die Rotorblätter werden montiert. Zwei der insgesamt vier Windräder sind nach Auskunft des Bauherrn Sachsen-Energie bereits fertig, diese Woche würden die Turmelemente der dritten Anlage angebracht....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
22.12.2025
2 min.
Windpark Reinsdorf: Betreiber hat geplante Summe bei privaten Anlegern eingesammelt
Derzeit noch im Bau: Windrad im künftigen Windpark Reinsdorf.
In das Windparkprojekt an der A 72 können erstmals Bürger investieren. Knapp vier Monate nach dem Start der Plattform hat Sachsen-Energie nun genügend Anleger gefunden – im gesamten Landkreis.
Jan-Dirk Franke
21:00 Uhr
3 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge vollziehen letzten Akt der Hauptrunde in Berlin
Bei den Eisbären Juniors Berlin haben die Schönheider Wölfe erneut jubeln dürfen.
Bei den Eisbären Juniors an der Spree hat der Regionalligist aus Schönheide Platz 1 zementiert. Nun warten die Playoffs. Und die Sehnsucht nach dem Titel im Jubiläumsjahr wächst.
Anna Neef
29.10.2025
4 min.
Windpark Reinsdorf: Betreiber findet nicht genügend Anleger für Beteiligungsmodell
Eigentlich sollten die vier Windräder bereits zum Jahresende in Betrieb gehen, nun ist der Start für das erste Quartal 2026 geplant.
In das Windparkprojekt an der A 72 können erstmals Bürger investieren. Doch bislang hat Sachsen-Energie die angepeilte Summe nicht einsammeln können. Nun ändert der Versorger das Procedere.
Jan-Dirk Franke
21:14 Uhr
1 min.
Unfall bei Karnevalsumzug: Verletzte in kritischem Zustand
Der schwere Unfall passierte beim Mönchengladbacher Veilchendienstagszug.
Eine Ordnerin wird beim traditionellen Veilchendienstagszug in Mönchengladbach von einem Bus erfasst. Ihr Zustand ist kritisch.
Mehr Artikel