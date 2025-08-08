Windpark Reinsdorf: Wie der Betreiber die Anwohner an dem Bauprojekt beteiligen will

Zwickau
Der Windpark nahe der A 72 nimmt Konturen an. In Kürze stellt der Versorger sein Beteiligungsmodell den Bürgern vor – und hofft so auf mehr Akzeptanz. Was das Unternehmen anbietet und was es bringt.
Die vier Betonröhren sind auch von Weitem nicht mehr zu übersehen. Der Windpark an der Freitagstraße zwischen Reinsdorf und Mülsen hat inzwischen Gestalt angenommen. Die Betontürme werden bis Ende Woche fertiggestellt sein, dann folgt der Innenausbau und danach der weitere Aufbau. Gegen Ende des Jahres sollen sich hier die Windräder des...
