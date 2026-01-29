Windräder, Apothekensterben und Pflege: Was Zwickauer Bürger im MDR-Talk von der Landesregierung wissen wollten

Um näher dran an den Bürgern zu sein, zog das Studio von „Fakt ist!“ nach Westsachsen um. Im Alten Gasometer stellten sich Michael Kretschmer und Petra Köpping den Fragen der Bürger.

90 Minuten Zeit hatten die etwa 100 Gäste am Mittwochabend, um im Alten Gasometer Zwickau Fragen an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Staatsministerin Petra Köpping (SPD) zu richten. Die Live-Sendung „Fakt ist!" des MDR, die normalerweise in einem Dresdner Studio entsteht, hatte erstmals zum Bürgerdialog nach Zwickau geladen.