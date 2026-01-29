MENÜ
  • Windräder, Apothekensterben und Pflege: Was Zwickauer Bürger im MDR-Talk von der Landesregierung wissen wollten

Die Sendung „Fakt ist!“ sendete am Mittwoch erstmals live aus Zwickau. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Staatsministerin Petra Köpping stellten sich den Fragen der Bürger.
Die Sendung „Fakt ist!“ sendete am Mittwoch erstmals live aus Zwickau. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Staatsministerin Petra Köpping stellten sich den Fragen der Bürger. Bild: Ralph Köhler
Daniela Hänel ist selbstständige Apothekerin aus Zwickau und warnte im MDR vor zunehmenden Versorgungslücken bei Arzneimitteln.
Daniela Hänel ist selbstständige Apothekerin aus Zwickau und warnte im MDR vor zunehmenden Versorgungslücken bei Arzneimitteln. Bild: Ralph Köhler
Etwa 100 Gäste verfolgten die Live-Übertragung von „Fakt ist!“ aus Zwickau.
Etwa 100 Gäste verfolgten die Live-Übertragung von „Fakt ist!“ aus Zwickau. Bild: Ralph Köhler
Simone Günther nutzte die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit Staatsministerin Petra Köpping nach der Live-Sendung.
Simone Günther nutzte die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit Staatsministerin Petra Köpping nach der Live-Sendung. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Windräder, Apothekensterben und Pflege: Was Zwickauer Bürger im MDR-Talk von der Landesregierung wissen wollten
Von Jim Kerzig
Um näher dran an den Bürgern zu sein, zog das Studio von „Fakt ist!“ nach Westsachsen um. Im Alten Gasometer stellten sich Michael Kretschmer und Petra Köpping den Fragen der Bürger.

90 Minuten Zeit hatten die etwa 100 Gäste am Mittwochabend, um im Alten Gasometer Zwickau Fragen an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Staatsministerin Petra Köpping (SPD) zu richten. Die Live-Sendung „Fakt ist!“ des MDR, die normalerweise in einem Dresdner Studio entsteht, hatte erstmals zum Bürgerdialog nach Zwickau geladen....
