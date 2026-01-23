Winter-Event in Hartenstein: Sport, Spaß und Musik für die ganze Familie im Eisstadion

Zwei Hartensteiner Vereine laden am Sonnabend zum Jahresauftakt ans Freizeitgelände ein.

Der Wettergott meint es gut mit den Hartensteinern: Das Winterevent im Eisstadion kann bei den eisigen Temperaturen, die für das kommende Wochenende vorhergesagt werden, wie geplant stattfinden; die Natureisbahn ist präpariert. Auf gut Erzgebirgisch „A nei Gahr“ nennen die Organisatoren von SV Hartenstein-Zschocken und Heimatverein Zschocken...