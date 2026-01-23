MENÜ
Am Sonnabend wird zum Jahresauftakt ins Eisstadion Hartenstein eingeladen.
Am Sonnabend wird zum Jahresauftakt ins Eisstadion Hartenstein eingeladen.
Zwickau
Winter-Event in Hartenstein: Sport, Spaß und Musik für die ganze Familie im Eisstadion
Redakteur
Von Holger Weiß
Zwei Hartensteiner Vereine laden am Sonnabend zum Jahresauftakt ans Freizeitgelände ein.

Der Wettergott meint es gut mit den Hartensteinern: Das Winterevent im Eisstadion kann bei den eisigen Temperaturen, die für das kommende Wochenende vorhergesagt werden, wie geplant stattfinden; die Natureisbahn ist präpariert. Auf gut Erzgebirgisch „A nei Gahr“ nennen die Organisatoren von SV Hartenstein-Zschocken und Heimatverein Zschocken...
