„Winterdorf Mülsen“ in Arena E will die Lücke zwischen Weihnachten und Silvester füllen

Zwickau
Alternative zum Verdauungsspaziergang: Nach den Feiertagen als Gruppe oder in Familien ein Besuch auf der Kartrennbahn.
Die Arena E, Niedermülsener Hauptstraße 14b, lädt vom 27. bis 30. Dezember, jeweils von 10 bis 20 Uhr, ins „Winterdorf Mülsen“ ein. „Wir wollen die Weihnachtsmarktsaison ein bisschen verlängern“, erklärt Marketing-Mitarbeiterin Melanie Och. „Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt‘s bei uns draußen an der Bude Glühwein, Stockbrot...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.