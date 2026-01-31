MENÜ
  • Winterferien in Zwickau: Kreativ werden bei Farbexperimenten und Zeichenkursen

Zum Spieletag in der Stadtbibliothek können Kinder auch Eltern und Großeltern mitbringen.
Zum Spieletag in der Stadtbibliothek können Kinder auch Eltern und Großeltern mitbringen. Bild: L. Thiele/Archiv
Zwickau
Winterferien in Zwickau: Kreativ werden bei Farbexperimenten und Zeichenkursen
Von Lutz Kirchner
In Zwickau wird für die Winterferien ein Programm angeboten, das Kunst, Geschichte und Literatur vereint. Die Stadtbibliothek und Museen gestalten kreative Nachmittage. Ein Highlight für Kinder.

Für die Zeit der Winterferien der Schulen wird in Zwickau ein kulturell und museal ausgerichtetes Programm für Kinder angeboten. Kunstsammlungen, Priesterhäuser und Stadtbibliothek bieten Aktivitäten an, die Kunst, Geschichte und Literatur näherbringen. Darüber hat das städtische Kulturamt informiert. Zu den Angeboten der Museen und...
