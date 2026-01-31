Winterferien in Zwickau: Kreativ werden bei Farbexperimenten und Zeichenkursen

Zwickau
In Zwickau wird für die Winterferien ein Programm angeboten, das Kunst, Geschichte und Literatur vereint. Die Stadtbibliothek und Museen gestalten kreative Nachmittage. Ein Highlight für Kinder.
Für die Zeit der Winterferien der Schulen wird in Zwickau ein kulturell und museal ausgerichtetes Programm für Kinder angeboten. Kunstsammlungen, Priesterhäuser und Stadtbibliothek bieten Aktivitäten an, die Kunst, Geschichte und Literatur näherbringen. Darüber hat das städtische Kulturamt informiert. Zu den Angeboten der Museen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.