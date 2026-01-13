„Wir danken für 25 Jahre Treue“: Fleischerei und Imbiss Rauprich in Zwickau geschlossen

Der innenstadtnahe Betrieb wird keinen Mittagstisch, kein Catering und keine Fleischwaren mehr anbieten. Nun sollen Aufschnittmaschine, Besteck und mehr verkauft werden. Gründe für die Aufgabe von Fleischereibetrieben gibt es viele.

Der Bodenwischer lehnt in der Fleischerei Rauprich an der Alten Reichenbacher Straße 2 in Zwickau, als würde gleich jemand mit ihm weiterwischen. Doch im Verkaufsraum fehlen Licht, Leute und Speisen. Obwohl draußen auf der Tafel noch Gänsekeulen, Leber oder Walnuss-Salami empfohlen werden. Die Fleischerei und Imbiss Rauprich mit Party-Service... Der Bodenwischer lehnt in der Fleischerei Rauprich an der Alten Reichenbacher Straße 2 in Zwickau, als würde gleich jemand mit ihm weiterwischen. Doch im Verkaufsraum fehlen Licht, Leute und Speisen. Obwohl draußen auf der Tafel noch Gänsekeulen, Leber oder Walnuss-Salami empfohlen werden. Die Fleischerei und Imbiss Rauprich mit Party-Service...