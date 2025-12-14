MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • „Wir haben schon genug Verbote“: So ging die Debatte im Kreistag um ein Nachtmähverbot im Landkreis Zwickau aus

Ein Igel, der nach einer Verletzung im Verein „Stachelnasen“ wieder aufgepäppelt wurde.
Ein Igel, der nach einer Verletzung im Verein „Stachelnasen" wieder aufgepäppelt wurde.
Ein Igel, der nach einer Verletzung im Verein „Stachelnasen“ wieder aufgepäppelt wurde.
Ein Igel, der nach einer Verletzung im Verein „Stachelnasen“ wieder aufgepäppelt wurde. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Wir haben schon genug Verbote“: So ging die Debatte im Kreistag um ein Nachtmähverbot im Landkreis Zwickau aus
Von Jan-Dirk Franke
Über die Regelung zum Schutz der Igel wurde kontrovers diskutiert, keine Fraktion war sich hier einig. Am Ende gab es ein Abstimmergebnis, das durchaus auch anders hätte ausfallen können.

Derzeit herrscht zwar Winterruhe, doch in ein paar Monaten werden sie wieder durch die Gärten surren: Mähroboter. Für die nachtaktiven Igel werden sie zur Gefahr, wenn die Maschinen auch in den Nachtstunden ihre Arbeit verrichten. Städte wie Chemnitz und Leipzig haben daher Nachtmähverbote erlassen. Der Verein „Stachelnasen“ fordert ein...
