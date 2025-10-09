„Wir kriegen jeden Fleck weg“: Warum der Spaß hinter Glas auf dem Zwickauer Rummel jede Menge Putzen bedeutet

Lutz Hofmann vom Spiegel-Labyrinth „Downtown“ auf dem Zwickauer Herbst-Volksfest ist der Fleck-weg-Profi des Rummels. Mit seiner Spezialmischung zaubert er alles weg. Ob Fett, Schweiß oder sogar Blut.

Rums. Wieso ist da plötzlich eine Wand? Das sah doch aus wie ein offener Gang. Selbst wer sich Schritt für Schritt durchs Spiegel-Labyrinth „Downtown“ auf dem Zwickauer Rummel tastet, ist nicht vorm Zusammenstoß gefeit. Einmal grübeln, welches der drei Exemplare wohl der echte Begleiter aus Fleisch und Blut ist, einmal nicht aufs Kind...