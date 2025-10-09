Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Wir kriegen jeden Fleck weg“: Warum der Spaß hinter Glas auf dem Zwickauer Rummel jede Menge Putzen bedeutet

Phelan Wolf und seine Oma Carmen tasten sich durch den verspiegelten Irrgarten auf dem Zwickauer Herbst-Volksfest.
Phelan Wolf und seine Oma Carmen tasten sich durch den verspiegelten Irrgarten auf dem Zwickauer Herbst-Volksfest. Bild: Ralf Wendland
Phelan Wolf und seine Oma Carmen tasten sich durch den verspiegelten Irrgarten auf dem Zwickauer Herbst-Volksfest.
Phelan Wolf und seine Oma Carmen tasten sich durch den verspiegelten Irrgarten auf dem Zwickauer Herbst-Volksfest. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Wir kriegen jeden Fleck weg“: Warum der Spaß hinter Glas auf dem Zwickauer Rummel jede Menge Putzen bedeutet
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lutz Hofmann vom Spiegel-Labyrinth „Downtown“ auf dem Zwickauer Herbst-Volksfest ist der Fleck-weg-Profi des Rummels. Mit seiner Spezialmischung zaubert er alles weg. Ob Fett, Schweiß oder sogar Blut.

Rums. Wieso ist da plötzlich eine Wand? Das sah doch aus wie ein offener Gang. Selbst wer sich Schritt für Schritt durchs Spiegel-Labyrinth „Downtown“ auf dem Zwickauer Rummel tastet, ist nicht vorm Zusammenstoß gefeit. Einmal grübeln, welches der drei Exemplare wohl der echte Begleiter aus Fleisch und Blut ist, einmal nicht aufs Kind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
24.09.2025
4 min.
„Hier knallt’s öfter mal“: Welche Überraschungen Besucher auf dem Zwickauer Herbstrummel erwarten
Schausteller Vanessa Berger (links) und Marco Walz auf dem „Project X“, das sich ab Freitag erstmals auf dem Zwickauer Rummel drehen soll.
Ein Fahrgeschäft mit Dreifach-Drehung, ein Irrgarten aus Glas mit Knall-Effekt, Wunschmusik zur Walzerfahrt oder ein neuer Tacoburger: Diese Attraktionen und mehr sollen dazu beitragen, dass das Volksfest nicht wieder zum „Totalverlust“ wird.
Elsa Middeke
01.10.2025
4 min.
Zwischen Breakdancer und Baustellen: Wie finden Besucher zum Zwickauer Herbstrummel?
Keinen Frust am Steuer auf dem Weg zum Rummel, sondern Fahrspaß im Karussell haben Anne Warnk (links) und Töchterchen Clara (hinten) aus Berlin sowie Amelie (vorn) aus Zwickau.
Wer zum Budenzauber will, ist diesmal mit gleich mehreren Großbaustellen konfrontiert. „Freie Presse“ gibt Tipps für die Anreise zwischen Straßensperrungen und Ersatzhaltestellen: ob zu Fuß, per Bus, Straßenbahn oder Auto.
Elsa Middeke
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
Mehr Artikel