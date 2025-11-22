Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Wir sehen eben manches etwas lockerer“: Warum ein Zwickauer Friedhof auf Facebook, Instagram und Co. setzt

Friedhofsverwalter Burkhard Viertel beim Videodreh mit Kollegin Katja Busch. Seit zwei Jahren ist die Friedhofsverwaltung Planitz auf Facebook und Instagram aktiv.
Friedhofsverwalter Burkhard Viertel beim Videodreh mit Kollegin Katja Busch. Seit zwei Jahren ist die Friedhofsverwaltung Planitz auf Facebook und Instagram aktiv. Bild: Ralph Köhler
Ein Blick über einen Teil des Friedhofes Planitz, der an den Schlosspark angrenzt und sich über insgesamt acht Hektar erstreckt.
Ein Blick über einen Teil des Friedhofes Planitz, der an den Schlosspark angrenzt und sich über insgesamt acht Hektar erstreckt. Bild: Ralph Köhler
Ein Video für die Social-Media-Kanäle der Friedhofsverwaltung Planitz entsteht. Inzwischen filmen die Mitarbeiter auch selbst.
Ein Video für die Social-Media-Kanäle der Friedhofsverwaltung Planitz entsteht. Inzwischen filmen die Mitarbeiter auch selbst. Bild: Ralph Köhler
Friedhofsverwalter Burkhard Viertel beim Videodreh mit Kollegin Katja Busch. Seit zwei Jahren ist die Friedhofsverwaltung Planitz auf Facebook und Instagram aktiv.
Friedhofsverwalter Burkhard Viertel beim Videodreh mit Kollegin Katja Busch. Seit zwei Jahren ist die Friedhofsverwaltung Planitz auf Facebook und Instagram aktiv. Bild: Ralph Köhler
Ein Blick über einen Teil des Friedhofes Planitz, der an den Schlosspark angrenzt und sich über insgesamt acht Hektar erstreckt.
Ein Blick über einen Teil des Friedhofes Planitz, der an den Schlosspark angrenzt und sich über insgesamt acht Hektar erstreckt. Bild: Ralph Köhler
Ein Video für die Social-Media-Kanäle der Friedhofsverwaltung Planitz entsteht. Inzwischen filmen die Mitarbeiter auch selbst.
Ein Video für die Social-Media-Kanäle der Friedhofsverwaltung Planitz entsteht. Inzwischen filmen die Mitarbeiter auch selbst. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
„Wir sehen eben manches etwas lockerer“: Warum ein Zwickauer Friedhof auf Facebook, Instagram und Co. setzt
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Videos über Bestattungsformen, Tipps zum Kondolieren und zur Grabpflege – Burkhard Viertel samt Team ist nicht nur auf dem Friedhof Planitz anzutreffen, auch in sozialen Netzwerken.

Burkhard Viertel kommt gleich zur Sache: „Was macht ihr am Totensonntag?“ Keine 30 Sekunden dauert das Kurzvideo, in dem er für den Ewigkeitssonntag zum Gedenken an die Verstorbenen auf dem Friedhof Planitz einlädt. Zu sehen ist das Video bei Instagram und Facebook. Seit zwei Jahren ist die Friedhofsverwaltung der Evangelisch-Lutherischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
12.11.2025
4 min.
Mit Mikrofon und Kamera durch Chemnitz: 18-Jähriger startet Account für Straßenbefragungen
Henri (links) befragt unter dem Pseudonym „King Chemnitz“ im Chemnitzer Zentrum Anika und Cornel zu ihrer Meinung.
Unter dem Pseudonym „King Chemnitz“ ist Henri aller paar Tage in der Stadt unterwegs und befragt die Chemnitzer. Ursprünglich stammt er aus Frankfurt am Main. Durch eine Suchterkrankung kam er nach Sachsen.
Elisa Leimert
13:35 Uhr
1 min.
Verletzt: Fahrer kracht bei Wiedersberg gegen Baum
Bei einem Unfall bei Wiedersberg ist ein Autofahrer verletzt worden.
Ein 20-Jähriger war auf einer Linkskurve der ehemaligen B 173 ins Schleudern geraten. Sein Auto kippte um und kollidierte.
Ronny Hager
13:32 Uhr
4 min.
Pettersson und Findus im Erzgebirge: Theater inszeniert neues Weihnachtsmärchen
Vom eigenen Unternehmen direkt in die Theaterwerkstatt: Thomas Körner leitet nun die Tischlerei an der Bambergstraße.
Der alte Pettersson und sein frecher Kater Findus sind die Hauptakteure der Geschichte im Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Eine wichtige Rolle dabei spielt zudem ein Chef, der sein Unternehmen zugeschlossen hat.
Antje Flath
17.11.2025
1 min.
Stadt verrät Detail für Annaberger Weihnachtsmarkt: Das ist die Suppe des Jahres 2025
Am 28. November wird der Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet.
Auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt gibt es eine jährlich wechselnde Suppe samt Rezept-Varianten. Die aktuelle geht auf ein Arme-Leute-Gericht zurück.
Annett Honscha
Mehr Artikel