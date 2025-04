„Wir wollen unsere Söhne auch nicht in den Krieg schicken“: Diskussionsrunde in Zwickau bringt Publikum in Wallung

In einem Debattenformat der Münchner Sicherheitskonferenz geht es um Aufrüstung, innere Sicherheit und den Ukraine-Krieg. Als die Zwickauer Autoindustrie ins Spiel kommt, wird es richtig kontrovers.

Es dauert nur 15 Minuten, bis es am Mittwochabend in der „Neuen Welt“ in Zwickau das erste Mal unruhig wird. „Ich kann Ihnen ehrlich nicht zuhören“, poltert ein Mann aus dem Publikum los. Zwölf Jahre habe er bei der Bundeswehr gedient, das Thema des Abends greift ihn emotional an. Die Münchner Sicherheitskonferenz hatte zur...