„Wir zehren das ganze Jahr davon“: Wie die Zwickauer Fashion-Night nachhaltige Impulse liefert

Kleiderschrank-Update und City-Boost: Das große Modeereignis am 27. September bietet den Zwickauern nicht nur Glamour und Inspiration, sondern verhilft auch dem Einzelhandel zu einem Schub.

Noch zehn Tage bis zum Mode-Open-Air des Jahres. Am 27. September verwandelt sich die Zwickauer Innenstadt wieder in einen großen Laufsteg. Zum 15. Mal findet die Mercedes-Fashion-Night statt: Prominenz auf dem roten Teppich, ein voller Hauptmarkt und eine große Abschluss-Show mit Preisverleihung. Noch zehn Tage bis zum Mode-Open-Air des Jahres. Am 27. September verwandelt sich die Zwickauer Innenstadt wieder in einen großen Laufsteg. Zum 15. Mal findet die Mercedes-Fashion-Night statt: Prominenz auf dem roten Teppich, ein voller Hauptmarkt und eine große Abschluss-Show mit Preisverleihung.