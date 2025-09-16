„Wir zehren das ganze Jahr davon“: Wie die Zwickauer Fashion-Night nachhaltige Impulse liefert

Zwickau
Kleiderschrank-Update und City-Boost: Das große Modeereignis am 27. September bietet den Zwickauern nicht nur Glamour und Inspiration, sondern verhilft auch dem Einzelhandel zu einem Schub.
Noch zehn Tage bis zum Mode-Open-Air des Jahres. Am 27. September verwandelt sich die Zwickauer Innenstadt wieder in einen großen Laufsteg. Zum 15. Mal findet die Mercedes-Fashion-Night statt: Prominenz auf dem roten Teppich, ein voller Hauptmarkt und eine große Abschluss-Show mit Preisverleihung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.