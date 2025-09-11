Wird Gefängnis-Pleite in Zwickau ein Fall für TV-Sendung „Mario Barth deckt auf“?

Zwickau
Ein bekanntes Gesicht war am Dienstag in Zwickau unterwegs. Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla war in der Innenstadt dabei zu sehen, wie sie Passanten befragte: zum teuren Großbaustellen-Flop der neuen JVA.
Nanu, was macht denn ein Kamerateam in der Zwickauer Innenstadt – und ist das mittendrin nicht Sophia Thomalla? Diese Fragen dürften Passanten durch den Kopf geschossen sein, die am Dienstagabend in der City unterwegs waren. Wie über das soziale Netzwerk Facebook und Radio Zwickau bekannt wurde, fanden dort offenkundig Dreharbeiten statt....
