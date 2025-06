Wirtschaftsminister Panter zur Zukunft des Zwickauer VW-Werkes: „Bin dafür gern bereit von Pontius zu Pilatus zu laufen“

Der VW-Vorstand hat sich gegenüber der Landesregierung klar zum Standort bekannt. Auch neue Modelle sollen kommen, wenn das Werk die Hausaufgaben mache, sagt Panter – und appelliert an Mitarbeiter.

Wie geht es einmal weiter im Zwickauer VW-Werk? In der Debatte um die Zukunft des Standortes hat sich Volkswagen gegenüber Sachsens Staatsregierung klar zum Standort bekannt. Es sei vom Vorstand deutlich gesagt worden, dass es in Zwickau auch in Zukunft Automobilproduktion geben werde, sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) auf dem...