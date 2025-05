Wirtschaftsräte befassen sich mit Umstrukturierung des VW-Werkes in Zwickau

Die Muldestadt wird zum Zentrum der Wirtschaft: Der CDU-nahe Wirtschaftsrat tagt erstmals in Zwickau. Im Fokus steht die Zukunft der Automobilindustrie. Ein brisantes Thema sorgt für Spannung.

Nicht Dresden, Leipzig oder Chemnitz, sondern Zwickau: Der Wirtschaftsrat der CDU lässt seinen jährlichen Wirtschaftstag Sachsen diesmal in der Muldestadt über die Bühne gehen. Das Treffen der Wirtschaftsvertreter am 19. Juni findet zum ersten Mal in Zwickau statt. Das liegt vor allem am Thema. Um die „Zukunft der Automobilindustrie in...