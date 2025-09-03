Wismut-Ausstellung „Sonnensucher“ in Zwickau begrüßt 10.000 Besucher

Zwickau
Brigitte Schilling (81) wollte eigentlich ihren Enkeln zeigen, wo der Opa einst geschuftet hat. Stattdessen gab es eine unverhoffte Ehrung.
Die Wüstenbranderin Brigitte Schilling (81) und ihre Enkel Hanna (23) und Max (21) wussten am Mittwoch beim Betreten der Ausstellung „Sonnensucher! Kunst und Bergbau der Wismut“ in der Historischen Baumwollspinnerei in Zwickau gar nicht, wie es ihnen geschieht. Denn sie wurden als 10.000. Besucher begrüßt und von Künstler Jürgen Szajny...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.