Wo können Zwickauer in der Stadt und Umgebung Pilze finden? Experten aus der Region geben Tipps

So langsam beginnt die Pilz-Saison. Experten erklären, wo Sammler in der Zwickauer Region fündig werden könnten – und worauf Anfänger achten sollten.

Lange Zeit war es zu trocken, doch mittlerweile ist der Regen in die tieferen Bodenschichten durchgedrungen. Gute Bedingungen für Pilze – So erklärt es Pilzberaterin Claudia Rudolph aus Mosel. „Es geht jetzt los“, sagt sie. Die Pilz-Saison hat begonnen. Doch wo können Sammlerinnen und Sammler in Zwickau und Umgebung Pilze finden?