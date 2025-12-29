Wo zum guten Krimi die Stricknadeln klappern: Mülsenerin sorgt für warme Babyfüße

Irma Poßner ist eine von 71 Frauen im Landkreis Zwickau, die die Willkommenspakete für Neugeborene mit einem warmen Geschenk ausstaffieren.

Die Hände in den Schoß legen kann Irma Poßner nicht. Die Brandenburgerin, die vor 46 Jahren nach Thurm gezogen ist, braucht immer etwas zu tun. Sie läuft viel, schwimmt gern, obwohl die Arthrose sie ärgert. „Aber ich hasse Jammern“, sagt sie lachend. Nicht mal abends, wenn ein guter Krimi läuft, bleiben ihre Finger ruhig. Da strickt sie...