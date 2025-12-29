MENÜ
  • Wo zum guten Krimi die Stricknadeln klappern: Mülsenerin sorgt für warme Babyfüße

Irma Poßner strickt seit Jahren Babysocken für die westsächsischen Neugeborenen.
Irma Poßner strickt seit Jahren Babysocken für die westsächsischen Neugeborenen. Bild: Ralph Köhler
Irma Poßner strickt seit Jahren Babysocken für die westsächsischen Neugeborenen.
Irma Poßner strickt seit Jahren Babysocken für die westsächsischen Neugeborenen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Wo zum guten Krimi die Stricknadeln klappern: Mülsenerin sorgt für warme Babyfüße
Von Uta Pasler
Irma Poßner ist eine von 71 Frauen im Landkreis Zwickau, die die Willkommenspakete für Neugeborene mit einem warmen Geschenk ausstaffieren.

Die Hände in den Schoß legen kann Irma Poßner nicht. Die Brandenburgerin, die vor 46 Jahren nach Thurm gezogen ist, braucht immer etwas zu tun. Sie läuft viel, schwimmt gern, obwohl die Arthrose sie ärgert. „Aber ich hasse Jammern“, sagt sie lachend. Nicht mal abends, wenn ein guter Krimi läuft, bleiben ihre Finger ruhig. Da strickt sie...
