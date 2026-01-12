Wofür Lichtentanne 2026 Geld ausgeben kann und wofür nicht

Zwickau
Neben Gesundheit wünschen sich viele Menschen zu Beginn des neuen Jahres auch mehr Geld. Das geht Kommunen nicht anders. Wie sieht das für die Gemeinde Lichtentanne aus?
„Jammern bringt auch nichts“ – Nach diesem Motto verfährt der Lichtentanner Bürgermeister Tino Obst (parteilos) seit Jahren. Auch wenn es ihn zuweilen ärgert, dass die Kritik an allem, was in der Gemeinde schief zu laufen scheint, „an denen im Rathaus“ hängenbleibt. Ein Problem, das er freilich mit zahllosen Amtskollegen teilt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.